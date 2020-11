Uvoľnenie opatrení umožní DAB uviesť premiéru Vlastníkov pred divákmi

Nitra 16. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre víta rozhodnutie pandemickej komisie, na základe ktorého môže od pondelka 16. novembra opätovne hrať pred divákmi. Skonštatoval to riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy, ktorý dodal, že uvoľnenie pandemických opatrení prišlo v čase, kedy DAB finišuje s prípravou inscenácie Vlastníci.



Premiéra novej hry je naplánovaná na 28. novembra. „Pôvodne sme zvažovali možnosť, že Vlastníkov uvedieme online, bez ľudí v hľadisku. Veľmi nás teší, že premiéra bude napokon aj s divákmi. Z polovice naplnené hľadisko je taká spodná hranica na to, aby sa počas predstavenia dala vytvoriť tá skutočná divadelná atmosféra,“ povedal riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Divadlo sa už momentálne pripravuje na otvorenie pre verejnosť. Okrem čistenia a dezinfekcie priestorov, už chystá aj plán predstavení, ktoré svojim divákom ponúkne. „Na stretnutí s premiérom Igorom Matovičom sme aj s ďalšími zástupcami divadiel a kín pripomenuli, že sa na otvorenie musíme pripraviť, pretože spraviť dramaturgiu predstavení, ich propagáciu, zabezpečiť predaj vstupeniek a podobne. V našom divadle momentálne pripravujeme zoznam inscenácií, ktoré by sme chceli divákom prinášať od decembra. S naším programom oboznámime verejnosť čo najskôr,“ uviedol Dóczy.



Ako pripomenul, DAB robí všetko preto, aby sa diváci mohli v jeho priestoroch cítiť čo najbezpečnejšie. „Všetky priestory sú pravidelne dezinfikované certifikovaným prípravkom. Bezoplachová dezinfekcia na ruky bude samozrejme k dispozícii aj divákom. Treba tiež pripomenúť, že priestory divadiel patria aj podľa odborníkov k tým najbezpečnejším. Diváci sedia v hľadisku v dostatočných rozstupoch, pokojne a s rúškami na tvárach. Riziko nákazy je preto v divadle naozaj takmer nulové,“ dodal Dóczy.