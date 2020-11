Uvoľnenie opatrení znova otvorilo prešovské múzeá a galérie

Prešov 22. novembra (TASR) – Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú opäť otvorené pre verejnosť. Prehliadky pre individuálnych návštevníkov aktuálne ponúka Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Múzeum v Kežmarku, Šarišské múzeum, Tatranská galéria v Poprade a Šarišská galéria v Prešove. Informoval o tom Úrad PSK.



Od pondelka (23. 11.) sa k otvoreným kultúrnym zariadeniam pripojí aj Podtatranské múzeum v Poprade. "Naopak, Vihorlatské múzeum v Humennom zostáva nateraz pre návštevníkov zatvorené, a to najmä pre aktuálne prebiehajúce rekonštrukčné práce. Z rovnakého dôvodu je mimo prevádzky aj Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Možnosť večerných pozorovaní v počte piatich návštevníkov plus lektor hvezdárne v súčasnosti ponúka Vihorlatská hvezdáreň v Humennom," uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.



Za dodržiavania všetkých hygienických opatrení je pre verejnosť prístupných aj sedem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v Prešove, Poprade, Bardejove, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovni, Svidníku a Humennom. Knižnica Jána Henkela v Levoči je momentálne z technicko-prevádzkových dôvodov pre verejnosť zatvorená až do odvolania.



Po aktuálnom čiastočnom uvoľnení protiepidemických opatrení sa pre záujemcov otvorili aj krajské divadlá. Tie môžu aktuálne odohrať predstavenia pre polovicu divákov z celkovej kapacity. Prvé takéto predstavenie odohralo Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove v stredu 18. novembra. Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove odohrá v nedeľu predstavenie Ťapákovci, na 11. decembra chystá veľkú premiéru muzikálu Jesus Christ Superstar.