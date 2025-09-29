< sekcia Regióny
Pri príležitosti Svetového dňa srdca sa rozsvietia budovy načerveno
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Na pondelkový Svetový deň srdca sa vo večerných hodinách viaceré budovy na Slovensku rozsvietia načerveno. Medzinárodné podujatie si takto pripomenie 26 miest po celej krajine. Cieľom je tak ako každý rok zvýšiť povedomie o kardiovaskulárnych ochoreniach a ich prevencii. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Tento rok ÚVZ SR v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva požiadal samosprávy o vysvietenie historických budov na území SR červenou farbou ako symbol Svetového dňa srdca,“ priblížil ÚVZ.
Do iniciatívy sa zapoja hrady, radnice, múzeá, kostoly či ďalšie významné budovy v mestách a obciach naprieč Slovenskom - od Bratislavy a Košíc cez Prešov, Trenčín a Trnavu až po menšie obce. V hlavnom meste bude na budove RÚVZ Bratislava vysvietené srdce. V Košiciach sa do červenej zaodeje Dóm Svätej Alžbety, úrad Košického samosprávneho kraja a do 16.00 h aj RÚVZ Košice.
ÚVZ ďalej priblížil, že témou tohtoročného Svetového dňa srdca je „Nevynechajte ani úder - Don‘t miss a beat“. „Cieľom je podporiť prevenciu, teda zdravý spôsob života (vyvážená strava, aktívny životný štýl, zodpovedný prístup k zdraviu a životu...), včasné odhaľovanie rizikových faktorov a lepší prístup k starostlivosti o srdce,“ pripomenuli z ÚVZ.
Ako podotkli, ochorenia srdca sú hlavnou príčinou predčasnej smrti na celom svete. Každoročne spôsobujú viac ako 18 miliónov úmrtí. „Svetová federácia srdca upozorňuje tiež na to, že až 80 percentám predčasných úmrtí z dôvodu kardiovaskulárnych ochorení by sa dalo predísť, ak by sa realizovali základné opatrenia ako zdravá výživa, pohybová aktivita, včasné skríningy na zachytenie skorého štádia srdcových ochorení,“ zdôraznil ÚVZ.
Hovorkyňa bratislavského RÚVZ Katarína Nosálová objasnila, že v pondelok od 8.00 do 12.00 h bude možné si v poradni zdravia dať zmerať krvný tlak. Odborníci poskytnú aj poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl. „Cieľom dňa je motivovať ľudí k posilneniu vedomostí o zdraví srdca a prevzatiu kontroly nad vlastným zdravím. Čím viac niečo poznáme, tým lepšie sa o to vieme starať,“ zdôraznila.
Hovorkyňa bratislavského RÚVZ Katarína Nosálová objasnila, že v pondelok od 8.00 do 12.00 h bude možné si v poradni zdravia dať zmerať krvný tlak. Odborníci poskytnú aj poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl. „Cieľom dňa je motivovať ľudí k posilneniu vedomostí o zdraví srdca a prevzatiu kontroly nad vlastným zdravím. Čím viac niečo poznáme, tým lepšie sa o to vieme starať,“ zdôraznila.