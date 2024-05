ÚVZ: Situácia je po epidémii gastroenteritídy stabilizovaná

Bánovce nad Bebravou 17. mája (TASR) - Situácia v súvislosti s nadregionálnou epidémiou akútnej gastroenteritídy, ktorú hygienici zaznamenali koncom apríla vo viacerých okresoch Trenčianskeho kraja a v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji, je už stabilizovaná. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne celkovo zaznamenal v nadregionálnej epidémii akútnych gastroenteritíd 496 chorých z počtu 2237 exponovaných osôb.



"Faktorom prenosu nákazy bola strava zo spoločnosti na výrobu pokrmov v okrese Bánovce nad Bebravou, odkiaľ bola rozvážaná do ďalších prevádzok, čím sa ochorenie rozšírilo aj do iných okresov," pripomenul ÚVZ.



V spoločnosti odborníci z RÚVZ v Trenčíne podľa neho vykonali opakovaný štátny zdravotný dozor, pričom posledná kontrola ukázala, že prevádzkovateľ zistené nedostatky odstránil a v odobratých steroch už nebola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. RÚVZ povolil prevádzku priestorov od 7. mája.



Zamestnanci, u ktorých sa v odobratých vzorkách potvrdila prítomnosť vírusu Norwalk alebo zlatého stafylokoka, boli do potrebného času vyradení z pracovného procesu a aktuálne sú z preventívnych dôvodov pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby spoločnosti.



"Odborníci z RÚVZ v Trenčíne okamžite nariadili protiepidemické opatrenia, aktívne spolupracovala aj predmetná spoločnosť, ktorá navyše prijala aj vlastné opatrenia. Vďaka vzorovej súčinnosti sa podarilo situáciu zostabilizovať a zastaviť šírenie akútnych gastroenteritíd," uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.