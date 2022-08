Už 1. septembra ovládne Banskú Bystricu slovenský folklór

Bratislava 24. augusta (OTS) - Už po piatykrát sa 1. septembra stretnú v meste pod Urpínom milovníci tradícií, folklóru a malebných krojov. Obľúbené viacgeneračné podujatie Slovenský deň kroja, ktorého hlavnou myšlienkou je uchovávať krásu kultúry a zručností našich predkov, privíta viac ako 20 účinkujúcich folklórnych súborov z rôznych kútov Slovenska. Aj svojimi vystúpeniami na pódiu predvedú, aké rozmanité sú naše folkloristické tradície, a aké pestré a rozdielne sú kroje našich regiónov. Tento rok opäť s podporou Poštovej banky. Všetci fanúšikovia folklóru, aj milovníci pekných vecí sú srdečne vítaní.Na podujatí vystúpia folklórne a tanečné súbory z mnohých slovenských regiónov, ktoré prevedú milovníkov folklóru slovenskými tradíciami tak, ako boli v minulosti zaužívané v jednotlivých obdobiach roka, počnúc fašiangami a končiac štefanskou veselicou. Každému vystúpeniu bude predchádzať video vizitka obce alebo regiónu, odkiaľ súbor pochádza. Zatancujú a zaspievajú piesne spojené so životnými či spoločenskými udalosťami, akými boli svadby, dožinky alebo odchod mládencov na vojnu. Svoje umenie predvedú aj detské folklórne súbory.Poštová banka je partnerom podujatia, ktoré zviditeľňuje kultúrne dedičstvo našich regiónov už druhý rok. „Slovenský deň kroja sme sa rozhodli podporiť aj tento rok, pretože propaguje nielen unikátne folklórne tradície, ale aj jednotlivé regióny našej krajiny,“ hovorí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky a dodáva: „Našou snahou je byť ľudom bližšie vo všetkých regiónoch a prepájať generácie naprieč Slovenskom a to máme s projektom Slovenský deň kroja spoločné. Máme úžasne rozmanitú kultúru a je nesmierne dôležité, aby sme ju uchovali pre naše deti a vnúčatá. Som úprimne rada, že pri tom môžeme pomôcť.“Na Slovenskom dni kroja majú možnosť odprezentovať svoj región či obec, tradície alebo kroj nielen folklórne súbory, ale aj bežní ľudia, ktorí už aj po minulé roky prichádzali oblečení v pestrých krojoch.Návštevníci sa môžu tešiť aj na sprievodný program – Poštová banka pripravila pre všetkých stánok so zábavnými aktivitami pre rodiny v blízkosti hlavného pódia. Deti sa môžu tešiť na pestrofarebné balóny, maľovanie na tvár či tradičnú dobrotu všetkých takýchto podujatí – cukrovú vatu, ktorú si však budú musieť vybicyklovať. Na malých aj veľkých fanúšikov folklóru sa teší aj populárny maskot Many.Bohatým programom, ktorý začne vo štvrtok 1. septembra o 13-tej hodine, budú návštevníkov sprevádzať moderátori Roman Bomboš , Juraj Bača a Simona Simanová. Na pódiu zatancujú okrem iných folklórne súbory FS Liptov, FS Považan, FS Železiar, FS Urpín, FS Zemplín alebo FS Praslica. Večer o 19-tej hodine sa sprievod folklórnych súborov a skupín vyberie ulicami Banskej Bystrice a celé podujatie Slovenský deň kroja vyvrcholí slávnostným galavečerom s pripomenutím si štátneho sviatku Dňa ústavy so začiatkom o 20:30 hod.Viac informácií (program aj zoznam účinkujúcich) nájdete na stránke Slovenský deň kroja na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/denkroja