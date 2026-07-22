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SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu
Nehoda sa stala v pondelok (20. 7.) o 18.45 h. Došlo pri nej k zrážke 51-ročného cyklistu s vodičom motorového vozidla.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - Policajti už vypátrali muža, ktorý mal v blízkosti vodného diela Čunovo zraziť cyklistu a z miesta nehody utiecť. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Pátranie po osobe, ktoré sme vyhlásili v priebehu utorka (21. 7.) v súvislosti s dopravnou nehodou v blízkosti vodného diela Čunovo, bolo ukončené. Osoba bola vypátraná a aktuálne s ňou vykonávame potrebné procesné úkony,“ priblížila.
Nehoda sa stala v pondelok (20. 7.) o 18.45 h. Došlo pri nej k zrážke 51-ročného cyklistu s vodičom motorového vozidla. Ten po nehode zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Cyklista na mieste zraneniam podľahol.
„Pátranie po osobe, ktoré sme vyhlásili v priebehu utorka (21. 7.) v súvislosti s dopravnou nehodou v blízkosti vodného diela Čunovo, bolo ukončené. Osoba bola vypátraná a aktuálne s ňou vykonávame potrebné procesné úkony,“ priblížila.
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Nehoda sa stala v pondelok (20. 7.) o 18.45 h. Došlo pri nej k zrážke 51-ročného cyklistu s vodičom motorového vozidla. Ten po nehode zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Cyklista na mieste zraneniam podľahol.