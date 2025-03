UŽ JE VO VÄZBE: Mladík mal fyzicky napadnúť 18-ročného muža

Trnava 10. marca (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Trnava vzala do väzby mladíka podozrivého z fyzického napadnutia 18-ročného muža, ku ktorému došlo minulý týždeň v Piešťanoch. Uznesenie súdu nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného rozhodne Krajský súd v Trnave. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



Sudkyňa rozhodla o vzatí obvineného do väzby v piatok 7. marca. Stotožnila sa s návrhom prokurátora a mladistvého vzala do tzv. útekovej a preventívnej väzby pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti a pre obavu z úteku alebo vyhýbania sa trestnému konaniu.



Napadnutý 18-ročný muž utrpel pri útoku v utorok 4. marca podvečer viaceré poranenia a podchladenie a bol transportovaný do nemocnice v Piešťanoch. Útočník bezprostredne po čine utiekol na neznáme miesto. Policajti začali ihneď intenzívne pátranie, ktoré sa skončilo v stredu (5. 3.) popoludní zadržaním podozrivého.