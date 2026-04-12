UŽ JE ZA MREŽAMI: Muž mal autom poškodiť okolie hotela v Bratislave
Autor TASR
Galanta/Bratislava 12. apríla (TASR) - Obvinený 39-ročný muž, ktorý mal v marci autom poškodiť okolie hotela na bratislavskom Kamennom námestí, bude stíhaný vo väzbe. Informovala o tom trnavská krajská polícia s tým, že o vzatí obvineného do väzby rozhodol v nedeľu Okresný súd v Galante. Muža zadržali policajti v piatok (10. 4.) v neskorých popoludňajších hodinách vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda.
Na obvineného vydal príkaz na zatknutie pre majetkovú trestnú činnosť Okresný súd v Dunajskej Strede. „Obvineného 39-ročného muža policajti eskortovali pred sudcu, ktorý následne rozhodol o jeho prepustení zo zadržania,“ priblížili policajti.
Keďže je muž obvinený z rozsiahlej majetkovej trestnej činnosti nielen v okrese Dunajská Streda, ale aj v okrese Galanta, tamojší vyšetrovateľ rozhodol, že osobu zadrží ako obvineného.
„Po opätovnom zadržaní vykonal s obvineným potrebné procesné úkony a následne predložil spis prokurátorovi s podnetom na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby,“ ozrejmili s tým, že sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Galante vzal obvineného v nedeľu krátko pred 17.00 h do väzby.
Muž je dôvodne podozrivý z páchania trestnej činnosti nielen v Trnavskom, ale aj v Bratislavskom kraji. V hľadáčiku ho majú aj bezpečnostné zložky z Maďarska a Rakúska.
