UŽ SÚ V CELE: Bánovskí policajti vypátrali trojicu, ktorá dobila muža

Bánovce nad Bebravou 2. marca (TASR) - Bánovskí policajti v krátkom čase vypátrali trojicu mužov, ktorí v areáli poľnohospodárskeho družstva v okrese Bánovce nad Bebravou napadli 37-ročného muža. Dvoch 30-ročných a jedného 31-ročného muža policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a formou spolupáchateľstva. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Trojica poškodeného udierala rôznymi nástrojmi, ako sú teleskopické tyče a tonfy do hlavy a hornej časti tela, pričom poškodenému spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali jeho lekárske ošetrenie," opísala polícia.



Bánovskí policajti mužov v krátkom čase vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov si z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bánovce nad Bebravou, ktorý mužov obvinil. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, o ktorom rozhodoval súd," dodala polícia.