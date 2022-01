Už tretí rok si Banskobystričania našli v schránkach manuál o odpadoch

Banská Bystrica 28. januára (TASR) – Banskobystrická samospráva už tretí rok po sebe dodáva do každej domácnosti v meste pod Urpínom brožúrku, ktorá obsahuje pravidlá nakladania s komunálnym odpadom, harmonogramy jeho zberu, dôležité kontakty či informácie o zbernom dvore. V týchto dňoch by ju už obyvatelia mali mať opäť vo svojich schránkach. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Zber komunálneho a drobného stavebného odpadu je jednou zo základných funkcií mesta, ktoré chce, aby ľudia poznali a dodržiavali jeho pravidlá.



„Dlhoročný priaznivý trend evidujeme pri triedenom zbere, najmä plastov, skla, kovov, papiera a lepenky, tzv. tetrapakov, ale aj biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Ich množstvo medziročne narastá," reagoval Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev banskobystrického magistrátu.



Podľa neho najmä vďaka aktívnemu prístupu ľudí k triedeniu možno konštatovať pokles množstva zmesového odpadu ukladaného na skládke, a to takmer o 20 percent za posledných desať rokov. Aj to sú výsledky, ktoré hovoria o tom, že obyvatelia sú informovaní a chcú žiť v čistejšom a zdravšom prostredí.