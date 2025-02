Uzatvorenie diaľnice D1 v smere do Bratislavy sa pre počasie nekoná

Bratislava 13. februára (TASR) - Uzatvorenie diaľnice D1 v smere do Bratislavy od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky sa vo štvrtok pre zlé poveternostné podmienky nekoná. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov upozorňuje na dopravné obmedzenie od piatka (14. 2.).



"Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie, a to od piatka od 6.00 h do poobedných hodín na výjazdovej vetve z diaľnice D1 od Trnavy," priblížila polícia. Podotkla, že nebude pritom možné odbočenie na diaľnicu D4 smer mestská časť Bratislava - Rača z dôvodu údržby diaľnice.



Ako doplnila, doprava bude v úsekoch usmerňovaná príslušným dopravným značením. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície," dodala.