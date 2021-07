Húserka: Uzatvorenie hraníc komplikuje situáciu i ľuďom v Hornom Srní

Horné Srnie 6. júla (TASR) - Uzatvorený hraničný priechod s Českou republikou komplikuje situáciu i obyvateľom Horného Srnia v okrese Trenčín. Problémy spôsobuje najmä Slovákom, ktorí v Českej republike pracujú. Rovnaká situácia je podľa starostu Horného Srnia Jozefa Húserku i na českej strane.



"Opatrenie spôsobuje problém ľuďom, ktorí žijú v prihraničí, pracujú v cementárni, vo firme Ligna, dopravcovia. Ide aj o ľudí, ktorí chcú cestovať cez hranice, na dovolenky. Sú očkovaní alebo spĺňajú všetky kritériá na ochranu zdravia a nemôžu chodiť cez hranice," priblížil Húserka.



Starosta odmietol tvrdenie, že by bol hraničný priechod v Hornom Srní málo využívaný a frekventovaný. "Je to cesta prvej triedy z Ostravy, Frýdku-Místku, Vsetína, Nového Jičína, Zlína a z tejto strany ide o dosť frekventovaný prechod na Moravu," argumentoval.



Uzatvorenie hraničného priechodu podľa starostu komplikuje situáciu i obyvateľom Českej republiky, ktorí zase pracujú na Slovensku. "Starosta mesta Brumov-Bylnice Kamil Macek napíše na ich ministerstvo vnútra, aby to riešili s nami, keďže sme zavreli aj ich hranicu," ozrejmil Húserka. Starosta zároveň kritizoval, že o uzatvorení priechodu samospráva nič nevedela a na obec sa podľa neho obracajú nespokojní obyvatelia.



Nespokojnosť s opatreniami v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu v podobe uzatvorenia hraničného priechodu prišlo v utorok do Horného Srnia vyjadriť podľa odhadu starostu i približne 200 ľudí. Húserka sa podľa svojich slov plánuje obrátiť na kompetentné ministerstvá a vládu SR.