Uzatvorenú cyklocestu po zosuve svahu chce Veľký Šariš opäť otvoriť

Veľký Šariš 18. júla (TASR) - Mesto Veľký Šariš chce opätovne otvoriť cyklocestu medzi Prešovom a Veľkým Šarišom. Urobí tak však až na základe výsledkov meraní. K jej uzatvoreniu podľa primátora Veľkého Šariša Viliama Kalla pristúpili na základe výsledkov hydrologického prieskumu, po tom, ako tam došlo k zosuvu svahu pod cyklocestou a poškodeniu jej povrchu.



"Na druhej strane sme nechceli nechať cyklocestu uzatvorenú, lebo ju vnímame ako veľmi silný dopravný uzol, ktorý je využívaný rekreačne, ale aj na dochádzanie do práce, keďže sa nachádzame v blízkosti krajského mesta. V poslednom období sme okrem monitoringu, ktorý zahŕňa geologické posudzovanie a podobne, či je ešte stále svah narušený, tam naviezli takmer 1000 ton lomového kameniva na to, aby sme stabilizovali jeho pätu," uviedol pre TASR Kall.



"Verím, že prvotné opatrenie, ktoré bolo odsúhlasené aj odborníkmi a má zabrániť, aby nedošlo k zosuvu, umožní aj to, že po vyhodnotení meraní a obdržaní výsledkov, o týždeň, dva, budeme môcť dočasne opätovne otvoriť cyklocestu pre verejnosť," skonštatoval primátor.



Podľa jeho slov zastabilizovanie svahu lomovým kamenivom nie je trvalým riešením. "Už teraz pracujeme na projekte, ktorý bude omnoho technicky náročnejší, pretože cyklocesta má pre nás veľký význam. Cena sa už teraz pohybuje okolo milióna eur. Máme podporu aj prísľub Prešovského samosprávneho kraja, že chcú participovať na projekte, pretože sa nachádzame na trase Eurovelo 11. Samozrejme, na komplexné riešenie využijeme možnosť podania eurofondového projektu. Tipujem, že využijeme možnosť niekedy na jeseň k podaniu tak, aby sme mohli v budúcom roku pristúpiť k samotnej realizácii trvalých opatrení," vysvetlil Kall.



"O dva týždne zasadne krízový štáb mesta Veľký Šariš, kde bude opätovne prezentovať závery projektant s geológom, aké sú výsledky merania. Ak budú kladné a budeme to mať aj na papieri, nebudeme sa báť cyklocestu otvoriť," dodal primátor.



Cyklocestu s dĺžkou takmer dva kilometre využívajú cyklisti viac ako desať rokov. Problémový úsek je dlhý asi 200 metrov.