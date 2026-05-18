Uzatvorili zmluvu na prvý úsek cyklotrasy Senica - Šaštín
Zákazku bude realizovať spoločnosť Colas Slovakia za 1,79 milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Senica 18. mája (TASR) - Združenie obcí - Mikroregión Šaštínsko uzatvorilo zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu prvého úseku cyklotrasy Senica - Šaštín-Stráže v trase Šaštín-Stráže - Dojč. Projekt má priniesť bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie medzi mestom a okolitými obcami. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania zverejnených Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Zákazku bude realizovať spoločnosť Colas Slovakia za 1,79 milióna eur bez DPH. Náklady na pripravovanú druhú etapu sú vysúťažené približne na 2,3 milióna eur a financovanie je zabezpečené z eurofondov. Projekt nadviaže na novovybudované prepojenie dvoch cyklotrás v Senici za 2,84 milióna eur bez DPH, ktoré oficiálne uviedli do prevádzky v marci.
Predseda Združenia obcí - Mikroregión Šaštínsko a starosta Borského Mikuláša Róbert Macek pre TASR uviedol, že celkový projekt sa realizuje viac ako päť rokov a bol rozdelený na dve časti aj z dôvodu podmienok Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Druhá etapa by mala byť dokončená do konca roka,“ priblížil.
Celková dĺžka cyklotrasy po dokončení dosiahne takmer 16 kilometrov. Ambíciou projektu je podľa Maceka vytvoriť medzinárodné prepojenie. V Kútoch by sa mohla napojiť na český Lanžhot a cez Moravský Svätý Ján aj na rakúsky Hohenau, čím by vznikol trojhraničný cyklistický koridor Slovensko - Česko - Rakúsko.
