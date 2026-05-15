Piatok 15. máj 2026
Uzávera cesty na Klokočinu sa odkladá, dôvodom je očakávaný dážď

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Všetky linky budú počas víkendu premávať na nezmenených trasách, potvrdil dopravca Transdev.

Autor TASR
Nitra 15. mája (TASR) - Plánovaná uzávera hlavného dopravného ťahu na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina sa počas najbližšieho víkendu neuskutoční. Jej dôvodom mala byť realizácia druhej etapy rekonštrukcie Hviezdoslavovej triedy. Tá sa po dohode so zhotoviteľom presúva na zatiaľ neurčený termín. Dôvodom je predpokladaný dážď, ktorý by mal trvať počas celého víkendu, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. O novom termíne bude radnica verejnosť informovať.

Uzávera časti cesty v lokalite od benzínovej stanice na Braneckého ulici po vrchnú časť židovského cintorína bola plánovaná od piatka od 19.00 h a trvať mala do nedele 17. mája do 17.00 h. Celkové náklady na rekonštrukciu cesty dosiahnu 93.312 eur aj s DPH. Uzávera mala ovplyvniť aj mestskú hromadnú dopravu, ktorá mala byť odklonená. Všetky linky budú počas víkendu premávať na nezmenených trasách, potvrdil dopravca Transdev.
