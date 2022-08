Uzávera medzi R.Sobotou a Tornaľou ovplyvní aj autobusovú dopravu

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) – Uzávera cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou ovplyvní v nadchádzajúcich mesiacoch i verejnú autobusovú dopravu. Obchádzková trasa bude mať za následok predĺženie jazdnej doby autobusových spojení a zmeny v cestovnom poriadku. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



K mimoriadnej zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy dôjde od utorka (16. 8.). Zmeny sa dotknú 11 liniek v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, ovplyvnia jazdnú dobu autobusových spojov i časové polohy a trasy jednotlivých liniek.



"Z tohto dôvodu žiadame cestujúcu verejnosť, aby pozorne sledovala informácie zverejňované na webovom sídle dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., na zastávkach prímestskej autobusovej dopravy a na webe Banskobystrického samosprávneho kraja v sekcii Doprava," uviedla Štepáneková.



Časť cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou v pondelok večer úplne uzavrú v úseku od obce Bátka po osadu Teška. Uzávera potrvá niekoľko mesiacov, podľa hovorcu Slovenskej správy ciest Martina Guziho najneskôr do začiatku zimnej údržby.



Hlavná obchádzková trasa uzavretého úseku bude viesť od Bátky po cestách tretej a druhej triedy cez obce Rimavská Seč a Abovce, kde sa napojí na cestu I/67 cez obce Kráľ, Riečka a Štrkovec až po Tornaľu. Obyvatelia obce Barca i autobusová doprava smerujúca do obce budú môcť využívať staveniskovú komunikáciu, do obce Rakytník bude viesť obchádzková trasa cez Uzovskú Panicu.



Vodičov na juhu stredného Slovenska čakajú na obchádzkových trasách i dopravné obmedzenia. Rýchlosť bude v celom úseku obmedzená na 60 kilometrov za hodinu (km/h), v obciach a kolíznych miestach na 30 km/h. V obciach bude platiť aj zákaz zastavenia vozidiel na ceste.