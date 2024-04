Uzávera mosta pri Veľkých Raškovciach potrvá do júla

Veľké Raškovce 12. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) uzatvára most pred obcou Veľké Raškovce v okrese Michalovce pre rekonštrukciu. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, obmedzenia potrvajú od 15. apríla do 4. júla.



Obchádzková trasa má 23 kilometrov a povedie cez obce Drahňov, Budkovce a ďalej na Dúbravku alebo Slavkovce a Malé Raškovce. Vzhľadom na šírku mosta a rozsah poškodení je nevyhnutné cestu úplne uzavrieť, uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. "Našou prioritou je zrekonštruovať most za čo najkratší možný čas tak, aby táto celková uzávera trvala najviac tri mesiace," doplnil.



Most postavený pred takmer polstoročím potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Poškodené má najmä nosníky, ktoré sú skorodované. Nefunkčná je aj hydroizolácia, poškodená je vozovka, bezpečnostné zariadenia a rímsy.



Počas rekonštrukcie vybúrajú celý mostný zvršok vrátane poškodených nosníkov. Na moste osadia nové nosníky, upravia spodnú časť nosnej konštrukcie a vybudujú opevnenie koryta, ktoré v súčasnosti chýba. Súčasťou prác bude aj vybudovanie novej vozovky a osadenie bezpečnostných zariadení.



Rekonštrukciu mosta financuje kraj zo svojho rozpočtu, pričom náklady dosiahnu takmer 238.000 eur.