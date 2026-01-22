< sekcia Regióny
Uzávera mosta zvýšila záujem o autobusovú dopravu v Piešťanoch
Počas obdobia uzávery mosta od 15. októbra 2025 do 8. januára 2026 došlo zároveň k zvýšeniu priemerného počtu cestujúcich na jeden spoj o 23,53 percenta aj pri nižšom počte spojov.
Autor TASR
Piešťany 22. januára (TASR) - Po uzatvorení Kolonádového mosta z bezpečnostných dôvodov zaznamenalo mesto Piešťany výrazný nárast využívania mestskej autobusovej dopravy (MAD) smerom na Kúpeľný ostrov. Vyplýva to zo štatistiky predaja cestovných lístkov na zastávkach na ostrove v smere do mesta. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Už počas druhej polovice októbra stúpol ich počet z 519 na 796. V novembri využilo mestskú hromadnú dopravu rekordných 1506 osôb, čo je najvyšší mesačný údaj v roku 2025. V decembri ich bolo 790, čo zodpovedá bežnému sezónnemu poklesu,“ ozrejmila.
Počas obdobia uzávery mosta od 15. októbra 2025 do 8. januára 2026 došlo zároveň k zvýšeniu priemerného počtu cestujúcich na jeden spoj o 23,53 percenta aj pri nižšom počte spojov. Podľa mesta to potvrdzuje zvýšený záujem o MAD ako alternatívny spôsob dopravy medzi mestom a Kúpeľným ostrovom.
Spojenie zabezpečujú autobusové linky č. 1 a 11. V pracovných dňoch premávajú v intervaloch približne 30 až 60 minút, pričom prvý ranný spoj z mesta odchádza o 5.29 h a posledný z ostrova do mesta o 15.53 h. Počas víkendov je v prevádzke linka č. 11 s piatimi spojmi denne v oboch smeroch, pričom prvý odchádza o 5.53, posledný o 17.00 h.
„Pre chodcov a cyklistov je k dispozícii osvetlená lávka na Krajinskom moste, ktorá slúži ako alternatíva počas trvania uzávery. Z dôvodu bezpečnosti mesto odporúča cyklistom zosadnúť z bicykla pri prechode lávkou v čase od 7.00 do 19.00 h, keď je zvýšený pohyb chodcov,“ doplnila radnica a súčasne deklarovala, že bude situáciu naďalej monitorovať a v prípade potreby pristúpi k úpravám dopravných spojení.
„Už počas druhej polovice októbra stúpol ich počet z 519 na 796. V novembri využilo mestskú hromadnú dopravu rekordných 1506 osôb, čo je najvyšší mesačný údaj v roku 2025. V decembri ich bolo 790, čo zodpovedá bežnému sezónnemu poklesu,“ ozrejmila.
Počas obdobia uzávery mosta od 15. októbra 2025 do 8. januára 2026 došlo zároveň k zvýšeniu priemerného počtu cestujúcich na jeden spoj o 23,53 percenta aj pri nižšom počte spojov. Podľa mesta to potvrdzuje zvýšený záujem o MAD ako alternatívny spôsob dopravy medzi mestom a Kúpeľným ostrovom.
Spojenie zabezpečujú autobusové linky č. 1 a 11. V pracovných dňoch premávajú v intervaloch približne 30 až 60 minút, pričom prvý ranný spoj z mesta odchádza o 5.29 h a posledný z ostrova do mesta o 15.53 h. Počas víkendov je v prevádzke linka č. 11 s piatimi spojmi denne v oboch smeroch, pričom prvý odchádza o 5.53, posledný o 17.00 h.
„Pre chodcov a cyklistov je k dispozícii osvetlená lávka na Krajinskom moste, ktorá slúži ako alternatíva počas trvania uzávery. Z dôvodu bezpečnosti mesto odporúča cyklistom zosadnúť z bicykla pri prechode lávkou v čase od 7.00 do 19.00 h, keď je zvýšený pohyb chodcov,“ doplnila radnica a súčasne deklarovala, že bude situáciu naďalej monitorovať a v prípade potreby pristúpi k úpravám dopravných spojení.