Uzávera na Klokočine ovplyvní aj spoje mestskej hromadnej dopravy
Stavebné práce sú naplánované za vylúčenia cestnej premávky, ako aj chodcov.
Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje verejnosť na úplné uzatvorenie časti Dolnočermánskej ulice v Nitre. Veľmi frekventovaná ulica pred obchodným domom Lidl na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina bude uzavretá z dôvodu nevyhnutnej rekonštrukcie a obnovy poškodenej vozovky. Uzávera sa začne v stredu 8. apríla o 6.00 h a potrvá do piatka 22. mája, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Stavebné práce sú naplánované za vylúčenia cestnej premávky, ako aj chodcov. Na obmedzenie budú upozorňovať dočasné dopravné značky. Križovatka Dolnočermánska - Hviezdoslavova - Mikovíniho bude v režime prispôsobenom obmedzeniu. Obe napojenia k priľahlým obchodným centrám Lidl a Family centrum nebudú obmedzením dotknuté.
Vodiči motorových vozidiel budú presmerovaní na obchádzkovú trasu vyznačenú dočasným dopravným značením, ktorá bude v oboch smeroch vedená po miestnych cestách Golianova a Kmeťova.
Uzavretý bude aj priechod pre chodcov v križovatke s Hviezdoslavovou triedou. Polícia upozorňuje občanov, aby využili priechod pred obchodným centrom Lidl a neskracovali si cestu vstupovaním do staveniska.
Uzávera cesty sa dotkne aj premávky autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 6, 9, 10, 22 a 26, ktoré budú presmerované po okolitých trasách. V oboch smeroch bude úplne vylúčená premávka autobusov v úseku Mikovíniho - ZŠ Škultétyho - Mestská hala.
Stavebné práce sú naplánované za vylúčenia cestnej premávky, ako aj chodcov. Na obmedzenie budú upozorňovať dočasné dopravné značky. Križovatka Dolnočermánska - Hviezdoslavova - Mikovíniho bude v režime prispôsobenom obmedzeniu. Obe napojenia k priľahlým obchodným centrám Lidl a Family centrum nebudú obmedzením dotknuté.
Vodiči motorových vozidiel budú presmerovaní na obchádzkovú trasu vyznačenú dočasným dopravným značením, ktorá bude v oboch smeroch vedená po miestnych cestách Golianova a Kmeťova.
Uzavretý bude aj priechod pre chodcov v križovatke s Hviezdoslavovou triedou. Polícia upozorňuje občanov, aby využili priechod pred obchodným centrom Lidl a neskracovali si cestu vstupovaním do staveniska.
Uzávera cesty sa dotkne aj premávky autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 6, 9, 10, 22 a 26, ktoré budú presmerované po okolitých trasách. V oboch smeroch bude úplne vylúčená premávka autobusov v úseku Mikovíniho - ZŠ Škultétyho - Mestská hala.