UZÁVERA: Cestu v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík budú opravovať

Šarišský Štiavnik 7. októbra (TASR) – K úplnej uzávere dôjde na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík v okrese Svidník, a to od piatka (8. 10.) 6.00 h do nedele 24. októbra 22.00 h. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC), ktorá od piatka začína opravu tejto cesty.



Stavebné úpravy a sanácia kritického úseku má zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na tejto ceste.



Obchádzkovú trasu vyznačí zhotoviteľ stavby. Pre tranzitnú dopravu medzi Vyšným Komárnikom a Košicami a Prešovom bude vedená po cestách I/21 Vyšný Komárnik – obchvat Svidníka R4 – križovatka ciest I/21 a I/15 Stročín – I/15 Stropkov – I/18 Vranov nad Topľou – I/79 Hriadky – I/79 Bidovce – D1 Košice – Prešov. V prípade vytvárania dopravných zápach na danej trase bude cestná premávka operatívne riadená príslušníkmi Policajného zboru.



SSC uvádza, že od rekonštrukcie na ceste I/21 v danom úseku v roku 2015 došlo pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám na území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy, k zmene hydrologických a hydrogeologických pomerov, čiže k zmenám režimu podzemných vôd. Ide o charakteristické vlastnosti flyšu.



“Pre zložité inžinierskogeologické a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne dva kilometre. Aktuálnu dočasnú sanáciu realizuje zhotoviteľ Kaping a Správa a údržba ciest PSK, zmluvný partner na údržbu ciest I. triedy, v cene 173.700 eur,“ uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.



Ku komplexnej oprave úseku pri Šarišskom Štiavniku dôjde po inžinierskogeologickom a hydrogeologickom prieskume, výsledky budú podkladom pre zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.