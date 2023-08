Uzávera priecestia v lokalite Hrad ovplyvní dopravu

Topoľčany 13. augusta (TASR) - Železničné priecestie v lokalite Hrad v katastrálnom území mesta Topoľčany a obce Krušovce bude uzavreté. Úplná uzávera priecestia na ceste I/64 sa začne v pondelok 14. augusta o 15.00 h a potrvá do 18. augusta do 8.00 h. Uzávera ovplyvní autobusovú i vlakovú dopravu.



Mesto Topoľčany upozorňuje na to, že autobusové linky 3 a 33 do Veľkých Bedzian budú premávať z dôvodu obchádzky so zdržaním. "Odporúčame občanom využívať skoršie spoje, aby zdržanie nespôsobovalo problémy v nadväznosti na ďalšiu dopravu alebo dodržanie termínov. Z dôvodu obchádzky nebude obslúžená ani zastávka Krušovská, pivovar," upozornila radnica. Na traťovom úseku Bošany - Topoľčany budú počas výlukových prác vlaky nahradené autobusovou dopravou.



Po skončení rekonštrukčných prác sa začnú od 21. augusta práce na rekonštrukcii Bedzianskej cesty. Čiastočná uzávera cesty III/1711 môže spôsobiť dopravné obmedzenia, upozorňuje magistrát. Ukončenie prác je plánované do konca septembra.