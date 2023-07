Uzávera Solivarskej ulice v Prešove bude pokračovať aj po nedeli

Prešov 8. júla (TASR) - Uzávera rekonštruovaného mosta na Solivarskej ulici v Prešove bude pokračovať aj v ďalšom týždni. Informovala o tom prešovská radnica. Pôvodne malo uzavretie Solivarskej ulice trvať od 1. júla do nedele 9. júla.



"Z dôvodu výskytu nepredvídateľných skutočností na stavbe mosta na Solivarskej ulici (nevhodné podložie) zhotoviteľ stavby nemôže zabezpečiť spustenie premávky do 9. júla. Uzávera Solivarskej ulice vrátane výluky MHD bude preto trvať aj naďalej, a to v rovnakej podobe ako doposiaľ až do odvolania," uviedlo mesto.



Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) v tejto súvislosti prosí cestujúcich, aby pozorne sledovali informácie o zmenách v mestskej hromadnej doprave (MHD). Uzávera ovplyvňuje MHD v podobe obchádzky či obmedzení pravidelných liniek i nutných prestupov.



K uzavretiu Solivarskej ulice došlo v úseku od križovatky s ulicou Ku škáre po vjazd k zberných surovinám. Dôvodom bola demolácia pôvodného mostného objektu ponad rieku Sekčov a prípravných prác na spustenie premávky po novom mostnom objekte.