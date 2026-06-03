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Uzávera troch chodníkov v Malej Fatre naďalej trvá
Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov.
Autor TASR
Varín 3. júna (TASR) - Uzávera troch chodníkov na území Malej Fatry trvá do 15. júna. Správa Národného parku (NP) Malá Fatra na sociálnej sieti upozornila, že uzávera trvá od začiatku marca a týka sa chodníkov od Medziholia cez Veľký Rozsutec po Medzirozsutce, od Obšívanky po Malé nocľahy a od Vendovky po Malý Kriváň.
Správa NP doplnila, že pravidelne kontroluje dodržiavanie uzáver. „Najviac porušení jarnej uzávery registrujeme, tak ako každoročne, na oboch turistických chodníkoch, ktoré vedú na Veľký Rozsutec, čiže od sedla Medzirozsutce a sedla Medziholie. Posledná kontrola bola vykonaná v piatok 29. mája, kedy boli viacerí turisti, ktorí nerešpektovali uzáveru, sankcionovaní,“ uviedla Správa NP.
Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú súčasťou Národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde sa nerealizuje hospodárska činnosť. Dôvodom uzávery úseku chodníka v časti Vendovka - Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov.
Správa NP doplnila, že pravidelne kontroluje dodržiavanie uzáver. „Najviac porušení jarnej uzávery registrujeme, tak ako každoročne, na oboch turistických chodníkoch, ktoré vedú na Veľký Rozsutec, čiže od sedla Medzirozsutce a sedla Medziholie. Posledná kontrola bola vykonaná v piatok 29. mája, kedy boli viacerí turisti, ktorí nerešpektovali uzáveru, sankcionovaní,“ uviedla Správa NP.
Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú súčasťou Národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde sa nerealizuje hospodárska činnosť. Dôvodom uzávery úseku chodníka v časti Vendovka - Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov.