Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní autobusové spoje
Železničné priecestie vo Fiľakove bude uzavreté do 28. augusta, dôvodom je jeho komplexná rekonštrukcia.
Autor TASR
Fiľakovo 20. augusta (TASR) - Úplná uzávera železničného priecestia v meste Fiľakovo v okrese Lučenec ovplyvní aj autobusovú dopravu. Niektoré spoje budú premávať len po priecestie, iné budú využívať obchádzkovú trasu cez obec Prša. Na sociálnej sieti o tom informoval Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja (IDS BBSK).
V rámci regionálnej autobusovej dopravy premáva od stredy linka 60171 len po železničné priecestie vo Fiľakove, rovnako aj spoje linky 60475 od Tácht po Fiľakovo a späť. „Spoje prechádzajúce na linku 60474 sa pri železničnom priecestí otočia a pôjdu obchádzkovou trasou cez Pršu do Fiľakova,“ uviedla krajská spoločnosť s tým, že obchádzkovou trasou budú premávať aj všetky spoje liniek 60474 a 60476.
Železničné priecestie vo Fiľakove bude uzavreté do 28. augusta, dôvodom je jeho komplexná rekonštrukcia. Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) práce vzhľadom na ich rozsah a charakter nie je možné vykonávať po častiach, obchádzková trasa vedie cez obec Prša. Peší budú môcť ponad výkopové práce prechádzať dočasným mostíkom. Uzávera priecestia podľa miestnej samosprávy ovplyvní život obyvateľov mesta i okolitých obcí. Za priecestím žije niekoľko stoviek Fiľakovčanov, nachádza sa tam aj priemyselná zóna, do ktorej dochádzajú za prácou tisícky ľudí.
