Uzávierka prihlášok súťaže stredoškolských časopisov je 31. júla

Prešov 18. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava pripravuje 9. ročník súťaže stredoškolských časopisov. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová upozornila, že uzávierka prihlášok školských periodík je do 31. júla.



"Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl. Do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2021/2022," ozrejmila hovorkyňa.



Dodala, že pri tlačenej verzii je nutné zaslať minimálne dve vydania periodika, každé v dvoch exemplároch a doručiť s označením "Súťaž stredoškolských časopisov PSK" na adresu Centra regionálnych dokumentov krajskej knižnice v Prešove. V prípade elektronických formátov je potrebné uviesť presnú webovú adresu priamo do prihlášky.



"Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu, bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Zapojené redakčné tímy okrem spätnej väzby a rád od skúsených novinárov získajú vecné ceny a tí najlepší i finančné príspevky na svoju tvorivú činnosť," doplnila Jeleňová s tým, že slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na jeseň tohto roku.