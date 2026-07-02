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Uzavreli zmluvu na 330 nových palubných počítačov do košickej MHD
Z celkového počtu počítačov bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek.
Autor TASR
Košice 2. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) po vyhodnotení ponúk verejného obstarávania uzavrel kúpnu zmluvu s firmou TransData na 330 palubných počítačov do vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). Cena zákazky je 1,02 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Z celkového počtu počítačov bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek. Zvyšných 15 kusov je záloha. Podľa zmluvy ide o výmenu existujúcich zariadení za nové v prevádzkovaných vozidlách MHD.
„Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom obstarania 330 kusov palubných počítačov modernizovať informačný systém DPMK, zvýšiť komfort pre cestujúcu verejnosť, a tak zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu,“ uvádza DPMK na svojej webovej stránke.
Palubné počítače budú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie. Súčasťou ich dodania je aj doprava, súvisiace montážne, inštalačné, konfiguračné práce a zaškolenie zamestnancov DPMK.
Z celkového počtu počítačov bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek. Zvyšných 15 kusov je záloha. Podľa zmluvy ide o výmenu existujúcich zariadení za nové v prevádzkovaných vozidlách MHD.
„Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom obstarania 330 kusov palubných počítačov modernizovať informačný systém DPMK, zvýšiť komfort pre cestujúcu verejnosť, a tak zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu,“ uvádza DPMK na svojej webovej stránke.
Palubné počítače budú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie. Súčasťou ich dodania je aj doprava, súvisiace montážne, inštalačné, konfiguračné práce a zaškolenie zamestnancov DPMK.