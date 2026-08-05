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UZAVRETÁ CESTA: Medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou sa stala nehoda
Cesta II/533 je uzatvorená v oboch smeroch a polícia v tejto súvislosti žiada motoristov, aby sa danému úseku vyhli, respektíve využili obchádzkovú trasu cez obec Kurimany.
Autor TASR
Levoča 5. augusta (TASR) - Cesta II. triedy medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou je pre nehodu uzavretá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že nehoda sa stala krátko po 12.30 h.
Cesta II/533 je uzatvorená v oboch smeroch a polícia v tejto súvislosti žiada motoristov, aby sa danému úseku vyhli, respektíve využili obchádzkovú trasu cez obec Kurimany.
Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdila, že na mieste havarovalo jedno vozidlo a zasahujú tam štyria profesionáli zo stanice v Levoči s jedným kusom techniky. Podľa predbežných informácií sa pri nehode zranila jedna osoba.
Cesta II/533 je uzatvorená v oboch smeroch a polícia v tejto súvislosti žiada motoristov, aby sa danému úseku vyhli, respektíve využili obchádzkovú trasu cez obec Kurimany.
Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdila, že na mieste havarovalo jedno vozidlo a zasahujú tam štyria profesionáli zo stanice v Levoči s jedným kusom techniky. Podľa predbežných informácií sa pri nehode zranila jedna osoba.