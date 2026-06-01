Uzavretá cesta pri Kyjove: Vyťahujú havarovaný kamión
Autor TASR
Kyjov 1. júna (TASR) - Polícia upozorňuje, že pre dopravnú nehodu je uzavretá cesta I/68 pri obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že cestu dočasne uzatvoria pre vyťahovanie havarovaného kamióna.
„Vozidlá budú odkláňané od Lipian a Ľubotína. Obchádzková trasa povedie obojsmerne cez obce Plavnica - Bajerovce - Krásna Lúka - Šarišské Dravce - Torysa - Krivany - Lipany,“ uviedla polícia s tým, že predpokladané trvanie uzávery je približne jedna hodina.
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov na mieste.
