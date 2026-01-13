Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
< sekcia Regióny

Uzavretá diaľnica od Čunova do Maďarska: Čakajú sa komplikácie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 - R7 smer Dunajská Streda.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. januára (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na možné dopravné komplikácie na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy pre uzavretie diaľnice smerom od hraničného priechodu Čunovo - Rajka D2 do Maďarska pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Z dôvodu uzatvorenia diaľnice M15 (diaľnica smerom od HP Čunovo - Rajka D2 do Maďarska) policajtmi maďarskej polície vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sa týka nákladných vozidiel nad 7,5 tony, upozorňujeme vodičov na možný vznik dopravných komplikácií na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy,“ uviedol Szeiff.

Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 - R7 smer Dunajská Streda a následne cestu I/63 k hraničnému priechodu Medveďov - Vámosszabadi alebo hraničný priechod Komárno - Komárom.

„Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov, prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ uzavrel Szeiff.


.

Neprehliadnite

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má