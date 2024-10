Uzavretie herní v Brezne sa už prejavilo na stave verejného poriadku

Brezno 6. októbra (TASR) - Úplné uzavretie herní v Brezne sa už pozitívne prejavilo na stave verejného poriadku, najmä na námestí, kde sídlila väčšina prevádzok. Tvrdí to breznianska radnica. V auguste tohto roka skončila platnosť udelených licencií na prevádzku hazardných hier posledným trom subjektom, ktoré ich dostali ešte pred prijatím novej právnej normy. Od septembra je Brezno definitívne bez "kamenných" herní.



"Pohyb osôb, ktoré sa dopúšťali rôznych priestupkov, výtržností a narúšania verejného poriadku sa znížil, nakoľko tieto osoby prevažne navštevovali herne, ktoré mali otvorené prevádzky v nočnej dobe," zhodnotil náčelník Mestskej polície (MsP) v Brezne Ladislav Majer.



MsP pravidelne dohliada na dodržiavanie prijatého všeobecne záväzného nariadenia a tiež poverení zamestnanci, ktorí sa riadia zákonom o priestupkoch a zákonom o obecnom zriadení.



"V prípade porušenia nariadenia a prevádzkovania herní aj napriek zákazu, MsP vec rieši v rámci osobitných predpisov ako priestupok proti poriadku v správe, prípadne priestupok na úseku podnikania, za ktoré môže byť uložená pokuta od 33 do 331 eur. V prípade podozrenia z trestného činu neoprávneného podnikania by sme vec odstúpili príslušným orgánom," dodal Majer.



Celoplošný zákaz hazardných hier na území mesta inicioval ešte v decembri roku 2020 primátor Tomáš Abel a mestskí poslanci ho vtedy schválili. Podľa magistrátu tento razantný krok Brezňania hodnotia pozitívne, predovšetkým sociálny rozmer opatrenia a zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste.



"Hoci to predstavuje určitý výpadok zdrojov v mestskom rozpočte, je to správne rozhodnutie a zároveň splnenie sľubu, ktorý sme dali obyvateľom. Verím, že keď sme zrušili herne, pomohli sme zabrániť mnohým nešťastiam a ľudským tragédiám," konštatoval na webe mesta Abel, na ktorého sa vraj neraz obracali príbuzní patologických hráčov, gamblerov a žiadali ho o pomoc.



"Herne považujeme za príčinu osobných nešťastí mnohých ľudí, hlavne zo sociálne slabšieho prostredia, ktorí v týchto zariadeniach často míňali finančné prostriedky celých svojich rodín. Mesto má síce z herní príjem a vážime si spoluprácu s každým podnikateľom, ale nechceme podporovať tragédie ľudí, ktoré spôsobujú práve prevádzky tohto typu," zdôraznil primátor.