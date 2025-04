Uzavretie Štefánikovej ulice v Poprade sa posúva

Poprad 16. apríla (TASR) - Uzavretie hlavného ťahu cez mesto Poprad v súvislosti s rekonštrukciou železničného mosta pri akvaparku sa posúva. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Anton Danko. Jedným z dôvodov posunu termínu je podľa neho fakt, že stále nie je vyvlastnený rodinný dom, ktorý prekáža pri rozšírení komunikácie pri železničnom moste na Štefánikovej ulici. Zároveň by od 29. apríla mali na dva týždne uzavrieť cestu I/18 pri nemocnici z dôvodu nutného podopretia mosta ponad železnicu. Práve tadiaľ pritom povedie jedna z obchádzkových trás po uzavretí Štefánikovej ulice. Pôvodne mali cestu I/66 uzavrieť 1. mája. Hovorkyňa Železníc SR Petra Lániková pre TASR potvrdila, že sa problematikou budú zaoberať ešte pred Veľkou Nocou.



Primátor upozornil, že v prípade obnovy železničnej trate ide o strategickú investíciu a problém s dopravou v meste po uzavretí hlavného ťahu je potrebné riešiť na úrovni Ministerstva dopravy SR. „Cesta I/66 sa bude uzatvárať buď 22. mája alebo až 1. júna, závisí to od cesty I/18, ktorú by mali otvoriť 19. alebo 20. mája,“ informoval primátor. Dodal, že Slovenská správa ciest (SSC) a ŽSR patria pod jedno ministerstvo a vyzval ministra Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby „urobil poriadok“ s týmito dvoma inštitúciami.



„Vo štvrtok sa k tomu na ministerstve dopravy uskutoční stretnutie, na ktorom budú prítomní zástupcovia ŽSR a SSC. Následne budeme verejnosť spoločne informovať,“ uviedla na margo riešenia problému Lániková.



Štefánikovú ulicu by mali uzavrieť na približne 1,5 roka. Obmedzenie súvisí s rekonštrukciou železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom, ktorá je pokračovaním modernizácie úseku Lučivná - Poprad. V tejto súvislosti v meste chystajú viacero obchádzkových trás, aby čo najviac eliminovali zhustenú premávku.