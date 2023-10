Uzavretý múr ohrozuje prepojenie dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály

Púchov 12. októbra (TASR) – Prepojenie dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály ohrozuje uzavretý priehradný múr Nosickej priehrady. Mostovka priehradného múru je už viac ako dva roky pre verejnosť uzavretá, vodohospodári nemajú na jej opravu peniaze. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



"Mostovka bola uzavretá pre verejnosť v lete 2021 na základe rozhodnutia Technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami. Dôvodom je havarijný stav zábradlia. Rozpočet na opravu predstavuje sumu 2,5 milióna eur. Podnik aktuálne nemá na opravu peniaze. Akonáhle budú na akciu pridelené finančné prostriedky, pristúpime k oprave," informoval Bocák.



Priehradný múr má spájať úsek cyklotrasy Púchov - Nimnica s úsekom Nosická priehrada - Považská Bystrica. Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenky Kukučkovej aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia na úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica spolu s majetkovoprávnym usporiadaním. Následne bude vydané stavebné povolenie.



"Predpokladáme, že by to mohlo byť v prvej polovici budúceho roka. Potom budeme na tento projekt hľadať aktuálnu výzvu, prostredníctvom ktorej by sme získali finančné prostriedky na samotnú realizáciu úseku," doplnila hovorkyňa.



"Veríme, že sa SVP postará o svoj majetok a do času výstavby úseku cyklotrasy Nosická priehrada - Považská Bystrica bude zrekonštruovaný minimálne v tom rozsahu, aby sa po ňom mohli bezpečne pohybovať užívatelia cyklotrasy," uzavrela Kukučková.