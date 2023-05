Územia opustených lokalít v Bratislave zaberajú 580 hektárov

Bratislava 29. mája (TASR) – Na území hlavného mesta SR Bratislavy sa nachádza 113 brownfieldov, opustených, prázdnych lokalít, na ktorých skončila predchádzajúca činnosť. Najviac je ich v mestskej časti Nové Mesto. Vyplýva to z aktualizovanej Urbanistickej štúdie brownfieldov, o ktorej informoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).



Brownfieldy na území metropoly zaberajú plochu 580 hektárov, ich najčastejšia rozloha je od 0,5 do piatich hektárov, environmentálnu záťaž registrujú v prípade 15 území. Približne polovica brownfieldov je vo vnútornom meste, čo je najviac zastavané územie hlavného mesta.



"Územia brownfieldov okrem polohy blízko centra alebo dobrého napojenia do centra mesta často disponujú aj dobrou infraštruktúrou," upozornila Annamária Krchňavá z MIB. "Informácie zo štúdie využijeme na lepšie plánovanie, kam sa má mesto rozvíjať, a kam nie," dodala.



Mapovanie brownfieldov realizoval MIB od apríla do novembra 2022. Predtým sa podobné mapovanie robilo v roku 2019. Vtedy register evidoval 131 území na výmere 629 hektárov. V priebehu troch rokov teda mierne klesla ich rozloha. Z brownfieldov, ktoré zo zoznamu vypadli, tvorili podstatnú časť územia, na ktorých obnovili priemyselnú výrobu. Nové využitie do území priniesla aj administratíva alebo bývanie.