Územie bez zásahu by malo v NP Muránska planina tvoriť 7634 hektárov

Bratislava 1. mája (TASR) - Výmera Národného parku (NP) Muránska planina sa zníži zo súčasných 20.338 hektárov (ha) na 18.514 ha. Dôjde k zvýšeniu bezzásahového územia na 7634 ha. Vyplýva to z Nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo. Materiál predložil envirorezort do medzirezortného pripomienkového konania.



Národný park by sa mal nachádzať v okrese Brezno v katastrálnych územiach Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom. Taktiež v okrese Revúca v katastrálnych územiach Muráň a Muránska Huta a v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec, približuje ministerstvo životného prostredia.



V rámci Muránskej planiny by podľa materiálu mali byť vyhlásené štyri zóny parku. V zóne A by mal platiť najprísnejší piaty stupeň ochrany. V zóne B by mal byť štvrtý stupeň ochrany, v ďalších tretí a druhý stupeň. Národný park by mal mať aj ochranné pásmo s druhým stupňom ochrany. Jeho výmera by mala byť 13.359 ha, píše sa v materiáli.



V národnom parku sa majú ochrániť napríklad modráčik horcový, fúzač žltočierny, koník pestrý i piskot horský. Taktiež aj niekoľko druhov vtákov. Na Muránskej planine sa nachádzajú aj biotopy či rastliny európskeho a národného významu, ktoré chce envirorezort vyhlásením chrániť.



"Dôvodom vyhlásenia národného parku je konanie, ktoré vedie Európska komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu (nedostatočné vyhlasovanie a chýbajúce ciele a opatrenia ochrany prírody), ako aj žaloba Komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho," uviedlo ministerstvo s tým, že Muránska planina je významnou súčasťou jadrovej časti populácie hlucháňa.