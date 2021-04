Územie mestského rozvoja na hornej Nitre rozšíria o Bojnice

Prievidza/Bojnice 7. apríla (TASR) - Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) na hornej Nitre sa rozšíri o mesto Bojnice. Samospráva kúpeľného mesta tak bude môcť získať ďalšie zdroje z fondov Európskej únie na projekty, ktoré pomôžu obyvateľom regiónu.



UMR na hornej Nitre tvoria mestá Prievidza, Nováky a obec Koš. Jeho rozšírenie o Bojnice odobrili prievidzskí mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom marca prostredníctvom uzavretia dodatku k memorande o spolupráci.



Rozšírenie UMR o ďalšie mesto odporučila Európska komisia (EK). "Rozšíriť preto, aby sme jednak mali tri mestá medzi členmi a tiež, aby sme zväčšili počet členov a neboli príliš malí. Preto bolo mesto Bojnice vhodným kandidátom, pretože pri troch mestách je aj koeficient posudzovania nárokov lepší, keďže ide výlučne o podporu rozvoja mestskej infraštruktúry, ktorú využívajú aj priľahlé obce," ozrejmil viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.



EK dáva na UMR od šiestich do 15 percent z celej alokovanej sumy pre členský štát, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR stanovilo výšku osem percent. "Tieto finančné ciele nie sú úplne jasné, ale mohlo by ísť odhadom o 500 eur až 600 eur na jedného obyvateľa, z čoho by sme mohli podporiť jednak združené projekty, ale i taký udržateľný rozvoj, ako sú športoviská - športová hala, zimný štadión či poliklinika -, ktoré využívajú priľahlé obce a nemajú ich," doplnil Maxina.



Celkovo by malo na hornú Nitru prísť odhadom ďalších 25 miliónov eur. "Toto sú najistejšie peniaze a v čase, keď ich budeme mať pridelené, je len na schopnostiach jednotlivých samospráv v UMR, či ich dokážu naplno využiť a môžu sa venovať realizácii stratégie, ktorú spracovávame pre územie UMR," dodal viceprimátor.