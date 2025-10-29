< sekcia Regióny
Územnoplánovaciu dokumentáciu chcú Dudince aktualizovať
Zmeny a doplnky riešia niekoľko lokalít a rozširujú napríklad plochy na občiansku vybavenosť či dopravné využitie.
Autor TASR
Dudince 29. októbra (TASR) - Mesto Dudince chystá aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie. Samospráva pripravila zmeny a doplnky číslo jeden územného plánu mesta, ktoré môže aktuálne pripomienkovať aj verejnosť.
Primátor Dušan Strieborný uviedol, že materiál sa rozhodli vypracovať na základe podnetov viacerých investorov a podnikateľských subjektov, ktorí v meste pôsobia. Územný plán mesta schválili podľa jeho slov v roku 2020, čiže nie je taký neaktuálny, no vznikli ďalšie potreby, pre ktoré ho mesto aktualizuje.
Zmeny a doplnky riešia niekoľko lokalít a rozširujú napríklad plochy na občiansku vybavenosť či dopravné využitie. Strieborný naznačil, že reagujú na zámery výstavby nových apartmánových bungalovov, obchodného zariadenia či budovania nových parkovísk a ubytovní.
