Územný plán Košického kraja možno pripomienkovať do konca septembra

Košice 24. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ako príslušný orgán územného plánovania začal preskúmavať doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj. Pripomienky a podnety k nemu môžu podať verejnosť, fyzické a právnické osoby, ako aj mestá a obce v kraji do 30. septembra. Informoval o tom Úrad KSK.



"Preskúmať územný plán je potrebné hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli, či ho stačí aktualizovať podľa aktuálnych požiadaviek alebo vytvoríme úplne nový územný plán kraja. Ide o dôležitý dokument, pretože územný plán kraja je nadradený nad mestské a obecné územné plány. Mestá a obce musia zásady, opatrenia, prvky alebo časti krajského územného plánu zapracovať aj do svojich územných plánov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Samosprávny kraj oslovil do 500 subjektov verejnej správy a dotknutých organizácií v Slovenskej republike, ako aj prihraničných regiónoch Ukrajiny a Maďarska. Súčasťou oznámení o preskúmaní je žiadosť o stanovisko a poskytnutie relevantných dokumentov a podkladov.



Územný plán kraja slúži prioritne najmä pre potrebu rozvoja sídelnej štruktúry, koordináciu a deľbu funkcií sídiel s cieľom posilnenia vzájomnej kooperácie sídiel a podpory ich konkurencieschopnosti vo vnútroštátnych i cezhraničných väzbách. Ide o dokument, ktorý je verejne prístupný. "V súčasnom období evidujeme množstvo problémov vo viacerých mestách a obciach nášho kraja spôsobených neaktualizovanými, nedoplnenými, neupravenými, prípadne neexistujúcimi územnými plánmi v mestách a obciach," dodal Trnka.



Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je prístupný na webovom sídle KSK web.vucke.sk v sekcii kompetencie a po predchádzajúcej dohode tiež na Úrade KSK. Stanoviská je potrebné zasielať na adresu KSK, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu uzemnyplan@vucke.sk.