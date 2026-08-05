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Užívanie pitnej vody v Kojšove je dočasne obmedzené

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ako obec uviedla, v prípade porušenia zákazu je možné uložiť sankciu vo forme peňažnej pokuty.

Autor TASR
Kojšov 5. augusta (TASR) - Obec Kojšov v okrese Gelnica vyhlásila dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Dôvodom sú nepriaznivé klimatické podmienky, vplyvom ktorých došlo k poklesu vodných zdrojov. Informuje o tom obec na svojej webovej stránke.

Obyvatelia majú zakázané používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok či stavebné alebo upratovacie účely.

Ako obec uviedla, v prípade porušenia zákazu je možné uložiť sankciu vo forme peňažnej pokuty. „Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po tom, čo odpadnú dôvody obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, o čom bude obec bezodkladne informovať obyvateľov,“ dodala.
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