Štatistika: V 1. polroku vzniklo v Banskobystrickom kraji 389 požiarov

Banská Bystrica 23. júla (TASR) - Za prvých šesť mesiacov tohto roka eviduje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 389 požiarov. Priame škody pri nich dosiahli 3.184.190 eur a zranilo sa desať ľudí. TASR o tom informovala Júlia Zeleňáková z KR HaZZ v Banskej Bystrici.



V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku vzniklo na území kraja v prvom polroku 2024 o 50 požiarov menej. Nižšia bola aj priama škoda, a to o 26.981.490 eur. O život prišlo o päť ľudí menej a počet zranených sa zvýšil o troch.



Najviac požiarov v prvých šiestich mesiacoch roka vzniklo v okresoch Lučenec (59) a Rimavská Sobota (50). Najmenej bolo zaznamenaných v okresoch Krupina (11) a Banská Štiavnica (14). Najvyššie škody vyčíslili pri požiari lesných pracovných strojov v katastri obce Michalová v okrese Brezno, ktoré dosiahli 800.000 eur. Pri požiari skladu zmiešaného tovaru a výrobkov v Žarnovici vyčíslili škody na 500.000 eur, pri požiari výrobnej linky v Kremnici dosiahli 200.000 eur.



Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v prvom polroku v BBSK boli vypaľovanie trávy a suchých porastov (46 prípadov) a vyhorenia sadzí (45). "Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 38 požiarov. Iné prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 36 požiarov a 27 ich vzniklo pre spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok," zdôrazňuje HaZZ. Pripomína, že v 48 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, respektíve je stále v štádiu šetrenia. Objasnenie príčiny vzniku požiarov dosiahlo takmer 88 percent.



Za prvých šesť mesiacov tohto roka mali hasičské jednotky okresných riaditeľstiev (OR) HaZZ v BBSK a Výcvikového centra HaZZ Lešť celkovo 1967 výjazdov. V 505 prípadoch to bolo k požiarom, v 523 k dopravným nehodám a v 53 k nebezpečným látkam. Najviac výjazdov, a to 809, zaznamenali hasiči k technickej pomoci.



Najväčší počet výjazdov k udalostiam mali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (462), najmenej hasiči z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (97). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc (HS) najčastejšie zasahovali príslušníci HS z Banskej Bystrice (318), najmenej hasiči z HS Pliešovce (47).



Dobrovoľné hasičské zbory obcí Banskobystrického kraja vykonali v prvom polroku 2024 výjazdy k 285 udalostiam, najviac výjazdov mali k požiarom. Najväčší počet výjazdov mali dobrovoľné hasičské zbory obcí v okrese Brezno a najmenej v okresoch Krupina a Poltár.