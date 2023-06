V 12. ekologickom čine roka Trnavského kraja hodnotili 30 projektov

Trnava 6. júna (TASR) - Organizácia Úľany - Pro fudemus a Základná škole (ZŠ) E. F. Scherera v Piešťanoch sa stali víťazmi Ekologického činu roka Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Ocenenia všetkým úspešným projektom odovzdali v utorok v Trnave zástupcovia TTSK.



Do 12. ročníka súťaže sa prihlásilo podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča rekordných 30 projektov zameraných na ochranu životného prostredia a na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. "Ekologický čin roka je príkladom, že spoločnými silami tvoríme zelený kraj. Na zdravom životnom prostredí záleží nielen dobrovoľníkom, ale aj občianskym združeniam a žiakom na školách. Nech sú ocenení motiváciou aj pre ďalších," uviedol Viskupič. Hodnotiaca komisia hodnotila projekty v dvoch kategóriách.



V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste projekt Stromoradia, ktoré spájajú od neziskovej organizácie Úľany - Pro fudemus. Hlavnou aktivitou bolo obnovenie a komunitné vysadenie piatich ovocných vetrolamov na pomedzí obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Pavlice. Cieľom bolo zvýšiť biodiverzitu, ochranu pred vetrom a pôdnou eróziou, ale aj zlepšenie vodozádržných opatrení a mikroklimatických podmienok v otvorenej vidieckej krajine.



"Našu neziskovú organizáciu iniciovali moji rodičia Slávka a Andrej Démuthovci, venujeme sa environmentálnym a historickým témam obce a jej okolia. Vlani sme začali s výstavbou vetrolamov v podobe čerešní, ktoré podľa historických záznamov boli prítomné v obci," uviedla Sára Démuthová, ktorá ocenenie prevzala. Spolu ich zásluhou už stojí 500 ovocných stromov a 200 kríkov. Aleja je pokračovaním Čerešňovej ulice do extravilánu, okrem drevín inštalovala zhruba päťdesiatka dobrovoľníkov aj Hniezdo, kde sa schádzajú mladí, lavičky a hmyzie domčeky.



Druhé miesto získalo občianske združenie Pedavita a Živá záhrada za projekt s názvom Obnova mikrobiómu a biodiverzity pôdy. Komisia udelila dve tretie miesta, a to Podunajskému ochranárskemu združeniu Dunavit s projektom Širšie spektrum ekologických aktivít a občianskemu združeniu Petrovilla s projektom Ovocná aleja a ovocný raj nad obcou Petrova Ves.



Víťazom v kategórii materských, základných a stredných škôl sa stala aktivita ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch s názvom Ochranárske a ekologické aktivity. Žiaci a učitelia školy sa zapájajú do mnohých ekologických aktivít počas celého kalendárneho roka. Už 14 rokov medzi ne patrí aj prenášanie putujúcich ropúch cez asfaltovú cestu z lesa do priehrady Striebornica pri Moravanoch nad Váhom. V prvej trojke figuruje aj Materská škola na Hollého ulici v Hlohovci s projektom Zelený objektív, ale aj krajská Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede s projektom Eko - študent.



Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje TTSK od roku 2010.