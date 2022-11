V 13-člennom zastupiteľstve v Hriňovej bude osem poslancov za KDH

Hriňová 7. novembra (TASR) - V 13-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Hriňovej v Detvianskom okrese bude osem poslancov, ktorí uspeli v októbrových voľbách s podporou KDH. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



KDH budú zastupovať Marian Bystrianský, Štefan Vyletel, Miloš Brašeň, Peter Vreštiak, Štefan Paučo. Súčasťou sú aj poslanci Štefan Kuvik, Peter Stančík a Marian Beňo.



Ako nezávislí kandidáti uspeli Ján Kamenský, Ľubomír Krnáč, Anna Gombalová a Ján Šufliarsky. Do MsZ bol zvolený i kandidát strany SNS Ľubomír Malček.



Primátor Hriňovej Stanislav Horník obhájil svoj post a na ďalšie štyri roky sa opäť stane hlavou mesta. Do volieb išiel ako nezávislý, získal 2194 platných hlasov, čo je 93,48 percenta. Primátor kandidoval na tento post po štvrtý raz. Okrem neho kandidovala aj Erika Marková, ktorú podporila koalícia Republika a Smer-SD. Vo voľbách získala 153 hlasov, čo je 6,51 percenta.



Účasť voličov v komunálnych voľbách v Hriňovej dosiahla vyše 40 percent.