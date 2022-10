V 131 okrskoch okresu Banská Bystrica je priebeh volieb zatiaľ pokojný

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov sú v okrese Banská Bystrica zatiaľ bez problémov. Pre TASR to v sobotu konštatoval predseda okresnej volebnej komisie Ivo Novák. V Banskobystrickom okrese sa volí v 41 obciach a jednom meste v 131 okrskoch. Z toho najviac, 77, je v meste Banská Bystrica.



"Všetko je v poriadku, nevyskytli sa žiadne komplikácie alebo neprístojnosti. Volebné miestnosti boli otvorené načas o 7.00 h, nikde sa ich otvorenie nemuselo posúvať," povedal Novák.



Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením COVID-19 je nahlásený v meste a v obciach Badín a Slovenská Ľupča.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest a obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.