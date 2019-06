V 14 školách pracujú žiaci na projektoch prírodnej rozmanitosti

Na realizáciu návrhov získa každá škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - V rámci projektu Biodiverzita do škôl, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis, pracuje 14 akčných školských skupín z celého Slovenska na príprave konkrétnych riešení, ktoré majú zlepšiť klimatické podmienky v školských areáloch. Cieľom je vytvoriť vo vzdelávacích zariadeniach zaujímavý vzdelávací priestor.



Ide o základné a stredné školy z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Zlatých Moraviec, Brezna, Lučenca, Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Popradu, Oravskej Jasenice, Modry i Bratislavy. „Rozsiahle asfaltové plochy pri školách sa pri súčasnej klíme stávajú prehriatymi, a tým prestávajú plniť účel plôch vhodných na detskú hru,“ upozorňuje na problém programová manažérka projektu Biodiverzita do škôl Lucia Rossová.



Od apríla tohto roka sa uskutočnili stretnutia s mentormi, ktorí so všetkými akčnými skupinami žiakov a študentov zo škôl zapojených do projektu navrhli úpravy, ktoré sú prispôsobené ich individuálnym potrebám.



„Navrhované úpravy na školách sú dané lokalitou, rozlohou a charakterom areálu. Ide najmä o využitie dažďovej vody – zachytávanie, odvádzanie a vsakovanie, plánuje sa budovanie jazierok, dažďovej záhrady, odvodňovacích kanálikov a podobne. Viaceré školy vnímajú silnú potrebu doplnenia drevín a hľadania ďalších riešení na vytvorenie zatienených plôch, ktoré využívajú deti v poobedných aktivitách, alebo priamo počas vyučovania,“ dodáva Rossová.



Návrhy sa zameriavajú na doplnenie kvetinových záhonov a ovocných kríkov, kvitnúcich a plodiacich mimo obdobia letných prázdnin, či budovaniu vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek, zeleniny alebo jahôd. Na podporu vzdelávania aj rekreácie vzniknú v školských záhradách zóny s lavičkami a altánkom.



Na realizáciu návrhov získa každá škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Návrhy sa budú realizovať od budúceho školského roka, teda od septembra 2019.