V 9. týždni evidovali v Bratislavskom kraji 7 prípadov žltačky typu A
Od začiatku roka ku štvrtku evidujú hygienici v Bratislavskom kraji spolu 32 prípadov VHA.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - V Bratislavskom kraji za 9. kalendárny týždeň evidujú sedem prípadov vírusovej hepatitídy A (VHA). Na svojom webe o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ BA).
„V okrese Bratislava V je to jeden prípad, v okrese Pezinok šesť prípadov,“ spresňujú hygienici. „Toho času sú zaznamenané sporadické alebo rodinné výskyty, evidujeme aj jednu epidémiu, pričom všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené,“ dodáva RÚVZ BA. Mesto Pezinok na sociálnej sieti informuje o opakovanom výskyte žltačky v časti Glejovka.
Zdôrazňujú zároveň najdôležitejšiu prevenciu, ktorou je dôsledná hygiena rúk. „Ruky je potrebné dôkladne si umývať vodou a mydlom najmä po použití toalety a pred jedlom. Pri konzumácii ovocia a zeleniny je dôležité ich pred jedlom dôkladne umyť pod prúdom pitnej vody,“ odporúča RÚVZ BA.
