V Ábelovej volia aj chalupári, v obci vlastnia vyše polovice domov

Ábelová 23. marca (TASR) - V obci Ábelová v okrese Lučenec je priebeh sobotňajšieho prvého kola prezidentských volieb pokojný. Dopoludnia prišlo voliť približne 27 ľudí, takmer polovica z nich s hlasovacím preukazom. Viac ako polovica nehnuteľností v obci je totiž využívaná na rekreačné účely.



"Volebnú miestnosť sme otvorili načas. Prvý volič bol člen volebnej komisie, je to taká jeho tradícia," priblížila pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Ábelovej. Ako dodala, do poludnia evidovali 27 voličov, z toho 12 ľudí prišlo k volebnej urne s hlasovacím preukazom.



V obci Ábelová má trvalý pobyt nahlásený približne 150 občanov starších ako 18 rokov, vo volebnej miestnosti však očakávajú desiatky ľudí z iných miest a obcí. "Máme síce málo obyvateľov, ale z tohto mikroregiónu sme obec s najväčším katastrom. Je tu laznícke osídlenie, ktoré je atraktívne pre chalupárov. Sú tu domy na samotách s veľkými pozemkami, veľmi pekné prostredie a okolie," vysvetlil pre TASR starosta obce Jaroslav Maslen.



Okrem centrálnej časti obce k Ábelovej patria aj vzdialenejšie miestne časti Madačka a Nedelište. Podľa starostu je v Ábelovej približne 250 obytných domov, asi 150 z nich je využívaných len na rekreačné účely. Obec vyhľadávajú chalupári z východného aj stredného Slovenska i z okolia hlavného mesta.



Aktuálne prezidentské voľby sú v poradí šieste priame voľby prezidenta v ére samostatného Slovenska. Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov, volebné miestnosti budú v sobotu otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.