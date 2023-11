V Abranovciach si pripomenuli 100 rokov od narodenia biskupa J. Hirku

Abranovce 13. novembra (TASR) - Osobnosť biskupa Jána Hirku si uplynulý víkend pripomenuli v jeho rodisku v Abranovciach. Siedmy sídelný biskup Prešovskej archieparchie by sa v týchto dňoch dožil 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa slávila v miestnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky svätá liturgia. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



Na priečelí miestneho chrámu odhalili pamätnú tabulu. Prítomní biskupi, kňazi a veriaci sa potom presunuli k hrobu biskupa Hirku a následne do stredu obce, kde bola odhalená jeho busta.



Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner uviedol, že na hrdinov "vtedajšej temnej komunistickej doby" netreba zabúdať. Ako podotkol, Hirka si prešiel viacerými väznicami, no ani tam nezabudol, že je kňazom a spovedal spoluväzňov a viedol s nimi duchovné rozhovory.