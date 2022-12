V adventnom kalendári Trnavského kraja sú správy o aktivitách

Trnava 3. decembra (TASR) - Adventný kalendár plný správ o aktivitách pre obyvateľov pripravil na koniec roka Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Na každý deň do 24. decembra má v jednom pomyselnom okienku informáciu o zrealizovaných alebo pripravovaných zámeroch alebo aktivitách organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Úradu TTSK Natália Petkáčová.



Adventný kalendár Darujme si lepší kraj je na profile TTSK na sociálnej sieti. "Na konci týždňa, tiež na Štedrý deň bude zverejnená súťažná otázka, ktorá sa bude viazať na niektorý zo zverejnených príspevkov. Do súťaže o vianočný balíček TTSK sa môžu zapojiť všetci záujemcovia napísaním správnej odpovede do komentára pod príspevkom," informovala. Krajská samospráva verí, že aj takto priblíži obyvateľom TTSK svoju činnosť a kompetencie.



Do prvého okienka kalendára vložil TTSK informáciu o Hvezdárni a planetáriu Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ktoré oslavuje svoje 50. výročie vzniku a k tomu dostalo darček v podobe komplexnej modernizácie a rozšírenia priestorov v hodnote desiatich miliónov eur. Vďaka tomu sa stane jedným z najmodernejších v strednej Európe. Druhé okienko ukrýva projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Okoč. Aktuálne prebieha výstavba piatich rodinných domov, v ktorých 60 klientov nájde lepšie podmienky na samostatnejší život v prirodzenom komunitnom prostredí. Ukončenie stavebných prác je plánované v lete budúceho roka.