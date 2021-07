V aglomerácii Nedožery-Brezany odovzdali do užívania kanalizáciu

Nedožery-Brezany 19. júla (TASR) - Kanalizačnú sieť s dĺžkou takmer 27 kilometrov odovzdali do užívania v tomto období v Nedožeroch-Brezanoch, Lazanoch a Porube v okrese Prievidza. Zabezpečí odvádzanie a čistenie komunálnych vôd pre takmer 4500 obyvateľov aglomerácie. Projekt spolufinancovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť z fondov Európskej únie a dotácie od Ministerstva životného prostredia SR.



Projekt kanalizácie využil špecifické podmienky terénu v regióne. "Pretože terén sa v oblasti prirodzene zvažuje od Poruby po Nedožery-Brezany, odvádza splaškové vody gravitačné potrubie z Poruby do Lazian, z Lazian do Nedožier-Brezian a odtiaľ spoločným existujúcim potrubím do čistiarne odpadových vôd v Prievidzi," informovala ďalej v pondelok Simona Tančáková, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK.



Absencia funkčnej kanalizácie podľa nej ohrozovala stav povrchových i podzemných vôd a zhoršovala tak životné podmienky obyvateľov obcí. Zabezpečenie odvádzania a následného čistenia komunálnych vôd tak vyrieši hlavný environmentálny problém v tejto oblasti.



Obce sú charakteristické tým, že sa na ich území nenachádzajú zelené pásy pri komunikáciách, preto je nová kanalizácia uložená v prevažnej miere v komunikáciách. Súčasťou stavebných prác bolo aj dopravné značenie a osadenie pamätných tabúľ.



Stavbu kanalizácie začalo realizovať v decembri 2017 konzorcium firiem Eurovia SK, TEAM, OHL ŽS a TMG pod vedením spoločnosti Eurovia SK. Náklady na vybudovanie dosiahli 12,6 milióna eur.