V AKCII AJ VRTUĽNÍK: Za Košickými Oľšanmi sa zrazilo auto s motocyklom

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Cesta je aktuálne neprejazdná.

Autor TASR
Košice 14. augusta (TASR) - Na ceste I/19 za Košickými Olšanmi v smere na Ďurďošík v okrese Košice-okolie sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodičov upozorňuje, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník. „Vodič osobného auta mal dychovú skúšku negatívnu,“ uviedla polícia.


