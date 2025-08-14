< sekcia Regióny
V AKCII AJ VRTUĽNÍK: Za Košickými Oľšanmi sa zrazilo auto s motocyklom
Cesta je aktuálne neprejazdná.
Autor TASR
Košice 14. augusta (TASR) - Na ceste I/19 za Košickými Olšanmi v smere na Ďurďošík v okrese Košice-okolie sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodičov upozorňuje, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník. „Vodič osobného auta mal dychovú skúšku negatívnu,“ uviedla polícia.
Vodičov upozorňuje, aby rátali so zdržaním a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník. „Vodič osobného auta mal dychovú skúšku negatívnu,“ uviedla polícia.