V amfiteátri sa uskutoční tretí ročník Folklórnej Bystrice

Banská Bystrica 19. júla (TASR) – V banskobystrickom amfiteátri sa počas druhého augustového týždňa bude už tradične konať festival Folklórna Bystrica. Okrem ľudového tanca a spevu sa návštevníci môžu tešiť aj na tradičné remeselné výroby a lokálnu gastronómiu.



Folklórna Bystrica sa v meste pod Urpínom uskutoční od 5. do 8. augusta a v amfiteátri odštartuje premietaním legendárneho filmu s folklórnou tematikou Rodná zem. „Som rád, že sa nám niečo také unikátne podarí dostať na obrovské plátno s kvalitným zvukom,“ uviedol riaditeľ festivalu Atila Béreš. Upozornil tiež, že v súlade s aktuálne platnými protipandemickými nariadeniami je kapacita podujatia obmedzená na 1000 účastníkov.



Víkendový program festivalu bude patriť vystúpeniam folklórnych zoskupení, medzi ktorými sa so svojim celovečerným programom Amerikáni predstaví folklórny súbor (FS) Považan. Chýbať nebude ani jeden z najstarších súborov na Slovensku FS Technik. Zastúpenie na festivale bude mať i rómska kultúra a to v podaní rómskeho tanečného súboru z Detvy. Program obohatia aj vystúpenia ženskej speváckej skupiny Trnki či folklórneho speváka Jána Ambróza.



„Folklór a ľudová hudba je základ pre každého človeka. Musíme si uvedomiť, z čoho sme vyšli a čo je naša tradícia, ktorú si musíme vážiť,“ poznamenal riaditeľ festivalu.